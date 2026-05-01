Александр Князев (виолончель), Александр Ключко (фортепиано)

Музыка в «Зарядье»: Симфония романтики

В Московском культурном центре «Зарядье» пройдет концерт с участием известных музыкантов: Александра Князева (виолончель) и Александра Ключко (фортепиано). В программе — шедевры камерной музыки: скрипичные сонаты Брамса и Франка, а также виолончельная соната Рахманинова.

Шедевры камерной музыки

Скрипичные сонаты Брамса и Франка занимают особое место в музыкальной традиции после Бетховена. Эти произведения выделяются своей симфоничностью и концертностью, объединяя в себе черты камерной музыки. В них явно прослеживается «песенность» мелодического высказывания, что делает их особенно привлекательными.

Брамс в своих сонатах отражает романтическое стремление к свободе, в то время как Франк создает эталон французского позднего романтизма, который предвосхищает импрессионизм. Ощущение целостности мелодии и гармоничного взаимодействия между скрипкой и фортепиано становится главной отличительной чертой этих произведений.

Виолончельная соната Рахманинова

Во втором отделении концерта зрителей ждет исполнение виолончельной сонаты Рахманинова, наполненной патетикой и эмоциональной экспрессией. Это произведение непременно привлечет внимание любителей глубокой и выразительной музыки.

Программа концерта

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

I отделение

Брамс — Соната для скрипки и фортепиано № 3 ре минор, ор. 108 (переложение для виолончели и фортепиано Йо-Йо Ма)

Франк — Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8 (переложение для виолончели и фортепиано Жюля Дэльсара)

II отделение

Рахманинов — Соната для виолончели и фортепиано, op. 19

Продолжительность: I отделение — 55 минут, II отделение — 35 минут.