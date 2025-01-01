Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Александр Ключко (фортепиано)
Билеты от 1900₽
Киноафиша Александр Ключко (фортепиано)

Александр Ключко (фортепиано)

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в музее Скрябина

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в музее А. Н. Скрябины. На сцене за фортепиано выступит Александр Ключко, обладатель I премии и золотой медали 1-го Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова в номинации «фортепиано». Это отличный повод насладиться исполнением шедевров мировой классики.

О концертной программе

В рамках музыкального проекта «На слуху» зрители смогут услышать произведения, которые стали основой классического репертуара. Концерт обещает быть не только музыкально насыщенным, но и содержательным. Вы сможете узнать больше о контексте исполнения и творчестве композиторов, которые написали эти великие произведения.

Об Александре Ключко

Александр Ключко – талантливый пианист, завоевавший признание на международной арене. Его искусство сочетает виртуозность и глубокое понимание музыкального текста. Выступления Александра всегда привлекают внимание и вызывают интерес публики.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в атмосферу классической музыки! Ждем вас на концерте.

Купить билет на концерт Александр Ключко (фортепиано)

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября суббота
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Советский джаз
0+
Джаз
Советский джаз
6 января в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
28 ноября в 20:30 Dream Bar
от 2899 ₽
Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band
18+
Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band
28 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше