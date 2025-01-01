Александр Ключко (фортепиано)

Музыкальный вечер в музее Скрябина

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в музее А. Н. Скрябины. На сцене за фортепиано выступит Александр Ключко, обладатель I премии и золотой медали 1-го Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова в номинации «фортепиано». Это отличный повод насладиться исполнением шедевров мировой классики.

О концертной программе

В рамках музыкального проекта «На слуху» зрители смогут услышать произведения, которые стали основой классического репертуара. Концерт обещает быть не только музыкально насыщенным, но и содержательным. Вы сможете узнать больше о контексте исполнения и творчестве композиторов, которые написали эти великие произведения.

Об Александре Ключко

Александр Ключко – талантливый пианист, завоевавший признание на международной арене. Его искусство сочетает виртуозность и глубокое понимание музыкального текста. Выступления Александра всегда привлекают внимание и вызывают интерес публики.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в атмосферу классической музыки! Ждем вас на концерте.