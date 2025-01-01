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Александр Ключко (фортепиано)
Билеты от 500₽
Киноафиша Александр Ключко (фортепиано)

Александр Ключко (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыка Листа в «Зарядье»: Концерт Александра Ключко

В концертном зале «Зарядье» состоится выступление талантливого пианиста Александра Ключко, который представит произведения великого композитора Ференца Листа. Лист, как один из основоположников виртуозного пианизма, оставил нам многочисленные фортепианные транскрипции, в которых отразилась его уникальная концепция о фортепиано как универсальном инструменте.

Транскрипции Листа: Музыкальный мир на фортепиано

Фортепианные транскрипции Листа позволяют слушателям прикоснуться к богатству музыкального наследия, включая органные сочинения Баха и оперы Вагнера. В своих произведениях Лист выбирал наиболее значимые музыкальные темы, создавая яркие образы героев и ситуаций. В программе концерта особое внимание будет уделено 12 транскрипциям фрагментов опер Вагнера, среди которых увертюра к «Тангейзеру», «Смерть Изольды» из «Тристана и Изольды» и «Торжественное шествие к святому Граалю» из «Парсифаля».

Этюды Листа: Вершина исполнительского мастерства

Помимо транскрипций, этюды также занимают важное место в творчестве Листа. Трансцендентные этюды, представляющие высшую степень виртуозности, стали важной частью репертуара многих пианистов. Они демонстрируют невероятные технические возможности фортепиано и вызывают восхищение у слушателей.

Не упустите возможность насладиться музыкальным искусством в исполнении Александра Ключко! Концерт состоится в концертном зале «Зарядье», где каждый сможет погрузиться в мир выдающихся музыкальных произведений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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