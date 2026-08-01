Александр Казьмин — сольный концерт «Твой идол»

Сольный концерт Александра Казьмина в клубе «Космонавт»

В клубе «Космонавт» состоится сольный концерт Александра Казьмина. Вы сможете насладиться его любимыми песнями, новыми аранжировками и неожиданными сюрпризами.

Концерт пройдет в сопровождении музыкантов и продлится около двух часов без антракта. Это событие определенно понравится поклонникам энергичной музыки и ярких выступлений.

«Твой идол» — суть концерта

Название «Твой идол» полностью отражает концепцию концерта. Александр Казьмин давно завоевал сердца своих слушателей и готов отдать свою душу в обмен на искренние эмоции зрителей. Вы точно не сможете остаться равнодушными к его выступлениям!

Уникальная атмосфера и драйв

Этим летом мы вновь собираемся на нашу любимую традиционную стоячку в клубе «Космонавт». В этот раз концерт обещает быть насыщенным азиатским размахом, эстетикой и драйвом, которые так идут Александру. Готовьтесь к любимым хитам и новым музыкальным открытиям!

Не пропустите событие

Пропустить это событие просто невозможно! Если на концерте прозвучит фраза «Душу твою уже не спасти!», значит, перед вами действительно магия музыки.