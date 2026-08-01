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Александр Казьмин — сольный концерт «Твой идол»
Киноафиша Александр Казьмин — сольный концерт «Твой идол»

Александр Казьмин — сольный концерт «Твой идол»

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Александра Казьмина в клубе «Космонавт»

В клубе «Космонавт» состоится сольный концерт Александра Казьмина. Вы сможете насладиться его любимыми песнями, новыми аранжировками и неожиданными сюрпризами.

Концерт пройдет в сопровождении музыкантов и продлится около двух часов без антракта. Это событие определенно понравится поклонникам энергичной музыки и ярких выступлений.

«Твой идол» — суть концерта

Название «Твой идол» полностью отражает концепцию концерта. Александр Казьмин давно завоевал сердца своих слушателей и готов отдать свою душу в обмен на искренние эмоции зрителей. Вы точно не сможете остаться равнодушными к его выступлениям!

Уникальная атмосфера и драйв

Этим летом мы вновь собираемся на нашу любимую традиционную стоячку в клубе «Космонавт». В этот раз концерт обещает быть насыщенным азиатским размахом, эстетикой и драйвом, которые так идут Александру. Готовьтесь к любимым хитам и новым музыкальным открытиям!

Не пропустите событие

Пропустить это событие просто невозможно! Если на концерте прозвучит фраза «Душу твою уже не спасти!», значит, перед вами действительно магия музыки.

Купить билет на концерт Александр Казьмин — сольный концерт «Твой идол»

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В других городах
Август
22 августа суббота
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2500 ₽

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