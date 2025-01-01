Меню
Александр Каплан. Мозг как архитектор реальности
О концерте/спектакле

Лекция Александра Каплана: Реальность, иллюзия и искусственный интеллект

Наш мозг каждую секунду создает и перестраивает модель мира — сложную конструкцию, помогающую нам ориентироваться в окружающей действительности и предсказывать события. Но что, если эта модель начнет искажаться? Где грань между познанием и иллюзией? И способен ли искусственный интеллект создать мир, неотличимый от реального, как в фильме Матрица? На лекции Александра Каплана, психофизиолога и профессора биофака МГУ, мы погрузимся в удивительный мир работы нашего мозга и исследуем возможности и опасности симуляции реальности.

Темы лекции

На лекции мы узнаем:

  • Зачем мозг создает картины окружающего мира и какие нейрофизиологические механизмы лежат в его основе?
  • Как искусственный интеллект, от шахматных программ до нейросетей, формирует ментальные модели и к чему это может привести?
  • Что происходит с нашим восприятием реальности, когда мы погружаемся в виртуальные миры?
  • Как проверить реальность окружающего мира и какие мозговые механизмы помогут нам сопротивляться иллюзиям?

О спикере

Александр Каплан — психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией в области нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М. В. Ломоносова. Он является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники (2002 г.) и премии им. М. В. Ломоносова за цикл работ по нейроинтерфейсам (высшая награда МГУ, 2020 г.). Также он — постоянный спикер лектория Прямая речь.

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 14+

Продолжительность мероприятия: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.

Ноябрь
11 ноября вторник
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3000 ₽

