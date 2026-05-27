«Монахиня из Борли. Возвращение»
Александр Каплан, Алёна Долецкая. Дискуссия о мозге
Билеты от 3500₽
Александр Каплан, Алёна Долецкая. Дискуссия о мозге

12+
О выставке

Дискуссия о мозге в Центральном доме литераторов сцены

Приглашаем вас на увлекательную встречу, где психофизиолог и исследователь мозга Александр Каплан обсудит с публицистом Алёной Долецкой ключевые вопросы о человеческом сознании. Как формируется наша собственная реальность? Где зарождаются мысли и какие факторы влияют на наши решения?

Темы для размышлений

В ходе дискуссии будут затронуты важные аспекты, такие как:

  • Механизмы принятия решений: почему одни ведут к успеху, а другие — к разочарованию?
  • Существование свободы воли: миф или реальность?
  • Экзистенциальные вопросы о бытии и смысле жизни сквозь призму науки и жизненного опыта.

Эта встреча обещает стать не только познавательной, но и по-настоящему увлекательной, открывая новые грани понимания внутреннего мира человека. Не упустите возможность узнать больше о том, как мы воспринимаем действительность и насколько это влияет на нашу жизнь.

Май
27 мая среда
19:30
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
Фотографии

