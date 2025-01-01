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Александр Иванов и группа «Рондо»
Киноафиша Александр Иванов и группа «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Александра Иванова и группы «Рондо»

Приглашаем вас на незабываемый концерт Александра Иванова и его команды «Рондо», который обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций! Это событие не только для поклонников артиста, но и для всех, кто ценит качественный рок.

Программа вечера

В программе концерта вас ждут не только знаменитые хиты, такие как «Бледный бармен», «Я буду помнить» и «Московская осень», но и новые музыкальные композиции. Александра Иванова и группу «Рондо» отличает постоянный поиск свежих решений и творческих экспериментов, что делает каждый концерт уникальным.

Атмосфера праздника

Каждое выступление Александра Иванова — это настоящий рок-фест, заряженный атмосферой праздника. Зал наполняется энергией, и зрители поют в унисон, создавая неповторимую связь с артистом. Особенно популярна песня «Боже, какой пустяк», которая неизменно звучит на бис!

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного события! Вас ждут любимые композиции, невероятный живой звук и концертный зал, полный единомышленников, готовых петь вместе с легендарным артистом. Убедитесь, что вы будете среди них!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
19:00 от 3000 ₽

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