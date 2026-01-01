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Александр Иванов и группа «Рондо»
Киноафиша Александр Иванов и группа «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо»

12+
Возраст 12+

О концерте

Новая концертная программа Александра Иванова и группы «Рондо»

В МТС Live Холл Воронеж состоится выступление Александра Иванова и группы «Рондо» с новой концертной программой «6:5 в мою пользу», приуроченной к 65-летию артиста. Эта программа обещает быть ярким событием для всех поклонников творчества Александра.

Музыкальная точность и живой контакт

На протяжении своей карьеры Александр Иванов проявляет стремление к музыкальной точности и сценической пластике, а также к живому взаимодействию с аудиторией. В новой программе удачно сочетаются как актуальные премьеры последних лет, так и бессмертные хиты, уже полюбившиеся публике. Среди них такие песни, как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень».

Успех на больших площадках

Недавние концерты в Государственном Кремлёвском дворце и БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге прошли с аншлагом. Это свидетельствует о том, что творчество Александра Иванова и группы «Рондо» по-прежнему вызывает большой интерес у слушателей.

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением одного из самых ярких исполнителей нашей эстрады!

Купить билет на концерт Александр Иванов и группа «Рондо»

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В других городах
Ноябрь
8 ноября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2300 ₽

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