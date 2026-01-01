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Александр Иванов и группа «Рондо»
Киноафиша Александр Иванов и группа «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо»

12+
Возраст 12+

О концерте

Новая концертная программа Александра Иванова и группы «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо» представляют свою новую концертную программу «6:5 в мою пользу», приуроченную к 65-летию артиста. На протяжении всей своей карьеры Иванов сохраняет уникальный стиль, в котором гармонично сочетаются музыкальная точность, сценическая пластика и живой контакт с аудиторией.

В новой программе зрители смогут услышать как свежие премьеры, так и бессмертные хиты. Среди них: «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень». Эти песни стали настоящими хитами и фанаты поют их вместе с артистом в унисон на концертах.

Концерты в Государственном Кремлёвском дворце и в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге прошли с большим успехом и аншлагом. Это подтверждает, что история «Рондо» продолжается и по сей день, а концертная программа будет интересна и поклонникам живого исполнения, и любителям классических хитов.

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В других городах
Ноябрь
5 ноября четверг
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1

Фотографии

Александр Иванов и группа «Рондо» Александр Иванов и группа «Рондо» Александр Иванов и группа «Рондо»

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