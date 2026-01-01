Новая концертная программа Александра Иванова в Краснодаре

Александр Иванов и группа «Рондо» представляют концертную программу «6:5 в мою пользу», приуроченную к 65-летию артиста.

На протяжении своей карьеры Александр сохраняет уникальный музыкальный стиль, отличающийся точностью, сценической пластикой и стремлением к живому взаимодействию с аудиторией. Его новая программа включает как свежие премьеры, так и бессмертные хиты, которые знают и любят многие. Среди них такие песни, как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень». Эти хиты зрители часто исполняют вместе с артистом, создавая атмосферу настоящего праздника.

Концерты в Государственном Кремлёвском дворце и в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге прошли с большим успехом и аншлагом, что подтверждает продолжающуюся историю группы «Рондо».