Концерт Александра Иванова и группы «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо» — это уникальный музыкальный проект, который продолжает радовать поклонников живыми выступлениями на высоком уровне. С момента своего создания в конце 80-х годов коллектив покорил сердца слушателей, став настоящей иконой российской музыки.

Музыкальная история и гастроли

Группа «Рондо» славится своей широкой концертной географией. Например, на Аляске музыканты провели более 10 концертов. Участие в концертах в Осаке и Токио дало жизнь альбому «Рондо в Японии», а выступления на европейских фестивалях уже долгое время демонстрируют высокие стандарты звука и шоу.

Несмотря на солидный возраст, группа активно гастролирует и записывает новый материал. Их недавний полноформатный альбом «Там» включает целых двадцать композиций. Не останавливаясь на достигнутом, музыканты продолжают радовать фанатов новыми песнями и синглами, некоторые из которых уже звучат на концертах.

Знакомые хиты и новые песни

Концертный репертуар включает как новые композиции, так и проверенные временем хиты. Песни «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» уже давно стали любимыми у нескольких поколений слушателей. Эти произведения гарантируют зрителям волнующую встречу с воспоминаниями о молодости, создавая ощущение праздника и единства в зале.

Каждое выступление группы «Рондо» — это не только море музыки, света и видео, но и неподражаемая атмосфера, в которой люди вспоминают свои лучшие моменты. Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого шоу! Длительность концерта составит 1 час 40 минут.