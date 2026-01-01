Концерт Александра Иванова и группы «Рондо» в Челябинске

В MTS Live Холл Челябинск выступит Александр Иванов вместе с нон-плюс ультра популярной группой «Рондо». Коллектив славится яркими концертами по всему миру, включая такие отдаленные уголки, как Япония и Аляска. Зрителей ждёт живое звуковое представление, соответствующее самым высоким мировым стандартам, сопровождаемое современными технологиями.

Хиты, которые поёт весь зал

Что делает концерты «Рондо» такими запоминающимися? Это, конечно, знакомые и любимые хиты! «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Московская осень» — эти мелодии всегда подхватывает зал. Их музыка вызывает эмоциональный отклик и ощущение праздника.

История группы

Александр Иванов и группа «Рондо» — истинные шедевры музыкальной сцены. С конца 80-х годов их концерты охватывали множество стран, и коллектив пережил множество успешных выступлений. Например, на Аляске группа дала более 10 концертов, а их выступления в Осаке и Токио легли в основу альбома «Рондо в Японии». Также они принимали участие в ряде европейских фестивалей.

Гарантия праздника

Каждое выступление «Рондо» — это сочетание мощного звука, яркого света и видео, а также любимой музыки. Эта встреча с музыкой и атмосферой молодости оставляет никого равнодушным. Приходите и ощутите этот уникальный праздник звука и света!