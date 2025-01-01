Александр Иванов и группа «Рондо»

Неповторимый стиль Александра Иванова и группы «Рондо»

Александр Иванов и его группа «Рондо» — это редкий музыкальный коллектив, представленный на российской сцене. С момента своего основания в конце 80-х годов группа смело заявила о себе, поставив перед собой задачу поразить зрителей качественным живым выступлением. Концертная география коллектива воистину впечатляет: например, на Аляске (США) прошло более десяти концертных выступлений!

Интересно, что в Осаке и Токио были записаны песни для альбома «Рондо в Японии», а в европейских клубах и на фестивалях группа собрала множество поклонников. Несмотря на свой солидный стаж, «Рондо» продолжает гастролировать и записывать новый материал, оставаясь верными высоким мировым стандартам звука и шоу.

Новые работы и знакомые хиты

Недавно коллектив выпустил полноформатный альбом «Там», состоящий из двадцати композиций. А это еще не всё: после него вышло несколько синглов и дуэтов! «Рондо» не собирается останавливаться на достигнутом, и новые песни уже исполняются на концертах.

И, конечно, «старой гвардии» не избежать. Хиты «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень» привычны для многих и вызывают восторг у зрителей разных поколений. Эти песни звучат так, что зал непременно поёт хором, погружаясь в атмосферу ностальгии.

Гарантия праздника

Приглашаем на концерт, который подарит море звука и света, множество видео и, конечно, любимую музыку! Это — встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Продолжительность выступления — 1 час 40 минут.