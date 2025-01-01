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Александр Иванов и группа «Рондо»
Киноафиша Александр Иванов и группа «Рондо»

Александр Иванов и группа «Рондо»

Классик русского поп-рока с тонким чутьем на цепкие мелодии 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Рондо» с Александром Ивановым: Встреча с молодостью

Александр Иванов и группа «Рондо» — это уникальное музыкальное явление, которое можно сравнить с настоящими драгоценностями на фоне современных музыкальных трендов. С момента своего появления в конце 80-х годов, коллектив завоевал сердца слушателей по всему миру, и его концертная география впечатляет. Например, в США группа провела более 10 концертов на Аляске, а в Японии выступления в Осаке и Токио легли в основу альбома «Рондо в Японии».

Живое выступление на высшем уровне

Группа «Рондо» всегда придерживается принципов живого исполнения. Каждый концерт — это не просто музыкальное событие, а настоящее шоу, соответствующее самым высоким мировым стандартам. Музыканты используют актуальные технологии и художественные решения, создавая уникальную атмосферу для своего зрителя.

Музыкальные хиты, вызывающие ностальгию

На концерте зрители смогут услышать такие хиты, как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень». Эти песни стали знаковыми для нескольких поколений, и каждый зритель сможет не только насладиться музыкой, но и вспомнить свои лучшие моменты юности.

Гарантия праздника

Концерт группы «Рондо» — это не просто музыкальное событие, а настоящая встреча с любимыми мелодиями и ощущением праздника. Ожидайте море звука, света, видео и, конечно, любимой музыки, которая никого не оставит равнодушным.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной музыкальной атмосферы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 3 ноября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 2000 ₽

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