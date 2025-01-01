Меню
Александр Иванов и группа «Рондо». Нам 40 лет!
Александр Иванов и группа «Рондо». Нам 40 лет!

Александр Иванов и группа «Рондо». Нам 40 лет!

Классик русского поп-рока с тонким чутьем на цепкие мелодии 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Александра Иванова и группы «Рондо» в Москве

Александр Иванов и его группа «Рондо» — это уникальное явление на музыкальной сцене, с которым можно сравнить разве что несколько избранных коллективов. Подобная активно работающая команда встречается сегодня нечасто.

Ещё в конце 80-х годов «Рондо» охватывало обширные концертные площадки, и их гастрольная география могла бы вызвать зависть у современных звезд. Например, группа провела не менее 10 концертов на Аляске, а также выступала в Осаке и Токио, где в результате родился альбом «Рондо в Японии». Европейские фестивали и клубы также не остались без их внимания — список выступлений так велик, что его невозможно полностью перечислить.

Неповторимый стиль и высокие стандарты

На протяжении всех этих лет музыканты «Рондо» сохраняют неизменный подход к музыке и шоу: выступления проводятся исключительно вживую и соответствуют самым высоким мировым стандартам. Каждый раз они радуют зрителей актуальными технологическими и художественными решениями.

Хиты, звучащие из сердца

Зал в ожидании заполняет знакомая музыка: «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти хиты слушатели поют вместе с артистами, создавая незабываемую атмосферу. Эта музыка не просто развлечение, но и встреча с молодостью, которая никого не оставит равнодушным.

Погрузитесь в праздник звука, света и видео, насладитесь любимыми мелодиями — «Рондо» гарантирует зрителям ощущение веселья и ностальгии!

Март
5 марта четверг
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2500 ₽

