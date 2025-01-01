Меню
Александр Иванов и группа «Рондо». Нам 40 лет!
Александр Иванов и группа «Рондо». Нам 40 лет!

Классик русского поп-рока с тонким чутьем на цепкие мелодии 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет поколения

Александр Иванов и группа «Рондо» — это уникальный музыкальный коллектив, который можно по праву считать штучным товаром. Их силу и популярность подтверждает история, начиная с конца 80-х, когда концерты группы проходили по всему миру.

Концертная география

Группа «Рондо» оставила яркий след в музыкальной истории, сыграв более 10 концертов только на Аляске в США. Выступления в Осаке и Токио стали основой для альбома «Рондо в Японии». Творчество музыкантов звучало на европейских фестивалях и в клубах, о чем можно только мечтать современным артистам.

Неповторимый стиль

Несмотря на меняющееся время, подход музыкантов к звуку и шоу остается неизменным: каждое выступление — это живая работа, которая соответствует самым высоким мировым стандартам. В своих концертах они используют актуальные технологии и художественные решения.

Хиты, которые помнят все

Песни «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень» уже давно стали любимыми хитами и поются зрителями хором. Каждое выступление — это встреча с юностью для многих, что гарантирует ощущение праздника.

Непередаваемая атмосфера

Концерты «Рондо» — это море звука, света, видео и любимой музыки. Зрители могут рассчитывать на незабываемые эмоции и атмосферу, которая не оставит никого равнодушным.

В других городах
Март
2 марта понедельник
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 2000 ₽

