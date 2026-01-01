Александр Иванов и группа «Рондо». Летний концерт
Билеты от 2000₽
Александр Иванов и группа «Рондо». Летний концерт

12+
О концерте

Яркое возвращение группы «Рондо»

Группа «Рондо», известная своим уникальным стилем и яркими концертами, вновь готова порадовать своих поклонников. Это коллектив, который по праву можно назвать «штучным товаром». Его достижения в музыке заслуживают особого внимания.

История и география выступлений

«Рондо» начала свою карьеру в конце 80-х годов, когда концертная география группы охватывала множество стран. Например, на Аляске (США) группа провела более 10 концертов. Выступления в японских городах Осака и Токио стали основой для альбома «Рондо в Японии». Европейские фестивали и клубы тоже не обошли стороной этого замечательного музыканта.

Неповторимый звук и живое исполнение

Фирменный стиль «Рондо» — это всегда живое исполнение на самом высоком уровне. Музыканты используют актуальные технологические и художественные решения, что делает каждое шоу незабываемым. Песни, такие как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень», знакомы многим. Зал всегда поет хором эти хиты, создавая атмосферу ностальгии и праздника.

Гарантия незабываемых впечатлений

Выступление «Рондо» — это не просто концерт; это встреча с молодостью, полна эмоций и воспоминаний. Публика получает море звука, света, видео и, конечно, любимой музыки. Такое шоу обещает оставить никого равнодушным, предлагая гарантированное ощущение праздника.

Июль
24 июля пятница
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 2000 ₽

