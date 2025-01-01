Меню
Александр Иванов и группа «Рондо». 40 лет на БИС
Александр Иванов и группа «Рондо». 40 лет на БИС

О концерте/спектакле

Концерт Александра Иванова и группы «Рондо» в Москве

Александр Иванов и группа «Рондо» — это уникальный музыкальный проект, который продолжает радовать своих поклонников. Каждое выступление — это гарантированное ощущение праздника, сквозь годы сохранившее свою привлекательность для зрителей.

История успеха

С момента своего появления в конце 80-х годов, «Рондо» сформировала обширную концертную географию. На одной только Аляске группа дала более 10 концертов, что может вызвать зависть у современных исполнителей. Выступления в Японии в городах Осака и Токио легли в основу знаменитого альбома «Рондо в Японии». Кроме того, участие в европейских фестивалях и клубах сделало группу известной на международной арене.

Музыкальный стиль и репертуар

Музыка «Рондо» — это уникальное сочетание живого исполнения, высоких стандартов звукозаписи и актуальных художественных решений. Их хиты, такие как «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень», присутствуют в репертуаре каждого концерта. Эти мелодии знакомы и любимы различными поколениями, и многие зрители поют их хором, что создает неповторимую атмосферу.

Не пропустите!

Концерт «Рондо» — это не просто музыка, это возможность вновь прикоснуться к своей молодости и пережить невероятные эмоции. Готовьтесь к морю звука, света и видео, а главное — погружению в любимые хиты, которые подарят вам радость и незабываемые впечатления.

10 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
20:00 от 2500 ₽

