Выставка «Библейские эскизы. Благовещение» в Государственной Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея открывает выставку «Библейские эскизы. Благовещение», которая является первой из цикла экспозиций, приуроченных к 220-летию со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806–1858). Эта выставка представляет уникальную возможность познакомиться с графическим наследием мастера, входящим в фонд галереи и включающим более 700 самостоятельных листов и 39 альбомов.

Эксклюзивная коллекция

Третьяковская галерея является единственным хранителем полного графического наследия Иванова. Благодаря широкому спектру работ была сформирована серия сменяющих друг друга мини-выставок, каждая из которых открывает новые грани творчества художника. Шедевры графики соседствуют с живopisнными произведениями, предлагая зрителям расширенное представление о творческом пути мастера.

Основные работы выставки

Первая выставка цикла знакомит зрителей с графическим циклом «Библейские эскизы», который стал вершиной творчества Иванова. Работы над этим циклом велись на протяжении последнего десятилетия жизни художника, с конца 1840-х до начала 1858 года. Эскизы предназначались для настенных росписей в общественном нецерковном здании, задуманном Ивановым как «Храм искусства» или «Храм мудрости».

Тематика и особенности экспозиции

Центральной темой экспозиции являются евангельские сюжеты, связанные с рождением Иоанна Крестителя и детством Иисуса Христа, а также ветхозаветные сцены с благовестиями и пророчествами о приходе Мессии. В выставку вошли 25 произведений, которые демонстрируют исключительную творческую свободу художника и отличаются смелыми новаторскими приемами, выделяющими их на фоне традиционных стилей своего времени.