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Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение
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Киноафиша Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение

Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение

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О выставке

Выставка «Библейские эскизы. Благовещение» в Государственной Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея открывает выставку «Библейские эскизы. Благовещение», которая является первой из цикла экспозиций, приуроченных к 220-летию со дня рождения Александра Андреевича Иванова (1806–1858). Эта выставка представляет уникальную возможность познакомиться с графическим наследием мастера, входящим в фонд галереи и включающим более 700 самостоятельных листов и 39 альбомов.

Эксклюзивная коллекция

Третьяковская галерея является единственным хранителем полного графического наследия Иванова. Благодаря широкому спектру работ была сформирована серия сменяющих друг друга мини-выставок, каждая из которых открывает новые грани творчества художника. Шедевры графики соседствуют с живopisнными произведениями, предлагая зрителям расширенное представление о творческом пути мастера.

Основные работы выставки

Первая выставка цикла знакомит зрителей с графическим циклом «Библейские эскизы», который стал вершиной творчества Иванова. Работы над этим циклом велись на протяжении последнего десятилетия жизни художника, с конца 1840-х до начала 1858 года. Эскизы предназначались для настенных росписей в общественном нецерковном здании, задуманном Ивановым как «Храм искусства» или «Храм мудрости».

Тематика и особенности экспозиции

Центральной темой экспозиции являются евангельские сюжеты, связанные с рождением Иоанна Крестителя и детством Иисуса Христа, а также ветхозаветные сцены с благовестиями и пророчествами о приходе Мессии. В выставку вошли 25 произведений, которые демонстрируют исключительную творческую свободу художника и отличаются смелыми новаторскими приемами, выделяющими их на фоне традиционных стилей своего времени.

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Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 августа вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 августа среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 августа вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 августа среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
31 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10

Фотографии

Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение

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