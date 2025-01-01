Александр Иванов. 6:5 в мою пользу!

Меню
Юбилейный концерт Александра Иванова и группы Рондо в Кремлевском дворце

Кремлевский дворец приглашает всех желающих на юбилейный концерт Александра Иванова и его группы Рондо. Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников талантливого артиста и культовой рок-группы.

Группа Рондо: путь к успеху

Группа Рондо была основана в 1990 году и быстро завоевала популярность благодаря своим запоминающимся мелодиям и ярким концертным выступлениям. За годы существования они выпустили множество альбомов, которые принесли им любовь и уважение зрителей. Каждое их выступление – это уникальный спектакль, наполненный энергией и чувством.

Что ждать на концерте?

На юбилейном концерте зрители смогут насладиться как известными хитами, так и новыми композициями, которые пока не опубликованы. В программе также предусмотрены удивительные визуальные эффекты и неожиданные музыкальные коллаборации. Концерт пройдет в особой атмосфере, где каждый сможет почувствовать себя частью большой семьи поклонников музыки!

Не упустите шанс!

Для всех поклонников творчества Александра Иванова это уникальная возможность увидеть любимого артиста на одной сцене с его группой Рондо. Билеты на концерт уже в продаже, и они быстро раскупаются. Не упустите шанс стать частью волнующего музыкального вечера, который обязательно станет значимой вехой в истории русской рок-музыки.

Приходите и разделите радость этого значимого события вместе с нами!

13 марта
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1500 ₽

Санкт-Петербург, 14 марта
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 2000 ₽

Стендап на ходу
18+
Юмор
Стендап на ходу
5 сентября в 21:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Джемы в Джеме
6+
Джаз
Джемы в Джеме
17 ноября в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
25 августа в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
