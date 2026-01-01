Авторское чтение Александра Гутина в камерном пространстве

Сибирский камерный театр приглашает на авторское прочтение прозы и стихов Александра Гутина. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для ценителей поэзии и литературы.

Уникальный формат

Программа включает внезапные чтения в формате solo, что создаст атмосферу непосредственной близости между автором и зрителем. Участникам представится возможность насладиться авторскими интерпретациями литературных произведений, что, безусловно, станет настоящим открытием.

Для кого это событие?

Чтения подойдут не только любителям поэзии и прозы, но и всем, кто интересуется литературным процессом и авторскими подходами к тексту. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!