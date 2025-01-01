Меню
Александр Галич. Еще раз о чёрте. Дуэт «Добби свободен»
Билеты от 2900₽
Киноафиша Александр Галич. Еще раз о чёрте. Дуэт «Добби свободен»

Александр Галич. Еще раз о чёрте. Дуэт «Добби свободен»

18+
Возраст 18+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер «Александр Галич. Еще раз о чёрте» от дуэта «Добби свободен»

Сергей Белоголовцев и Николай Добкин приглашают вас на музыкальный вечер в камерном формате «для своих». В этот раз вы сможете стать частью «как бы лекции» под названием «Александр Галич. Еще раз о чёрте».

Что вас ждет?

«Давно мы не встречались с вами! Будет интересно: увидимся, расскажем вам об Александре Галиче, русском поэте, драматурге, авторе и исполнителе песен, чье творчество очень нам близко. Вспомним удивительные истории и случаи из нашей жизни, связанные с Галичем. Ждём с нетерпением!» – признаются артисты.

Об артистах

Дуэт «Добби свободен» состоит из известных личностей: Сергей Белоголовцев – теле-радио ведущий, актер театра и кино, шоумен, и Николай Добкин – мультиинструменталист, автор музыки для кино и спектаклей. В этот вечер им будет ассистировать вокальный волонтер дуэта Елена Дмитриева.

Интересные факты

Александр Галич – это не просто имя, а целая эпоха в русском искусстве. Его песни затрагивают глубокие социальные проблемы и личные переживания, что делает их актуальными и в наши дни.

Не упустите шанс погрузиться в мир творчества Александра Галича и насладиться уникальной атмосферой вечера!

4 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 2900 ₽

