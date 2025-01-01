Меню
Александр Фокин. Коммуналки и панельки: как жилье переделало общество
Билеты от 1000₽
Александр Фокин. Коммуналки и панельки: как жилье переделало общество

Александр Фокин. Коммуналки и панельки: как жилье переделало общество

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция о коммунальном быте в Библиотеке по естественным наукам РАН

Приглашаем вас на уникальную лекцию, где вы сможете погрузиться в использование жилого пространства в Советском Союзе и его влияние на общество. Александр Фокин, историк повседневности, расскажет о том, как жилье стало важным фактором в формировании социальных отношений.

Темы лекции

На лекции вы узнаете:

  • Как жилищная политика 1920-х — 1980-х годов меняла границы частного и общего, а также соседские отношения, гендерные роли, детство и досуг.
  • Как очереди и «уплотнение» уступили место современным микрорайонам, лифтам и дворам.
  • Почему «панелька» создала новую конфигурацию приватности и изменила географию города, включая маршруты и привычки жителей.

Используя архивные письма, социологические исследования, градостроительные проекты и кино 1960–1980-х годов, мы разберем, как планировки стали социальными институтами и как коммуналки и панельки влияют на нашу жизнь и язык сегодня.

Обсуждаемые вопросы

Кроме того, на лекции будут обсуждены:

  • Почему коммуналки служили механизмом взаимного контроля и социализации.
  • Как массовое жильё изменило семейные сценарии и досуг.
  • Как «панельный» микромир повлиял на городское пространство и неравенство.

Приходите, если хотите увидеть, как стены и двери меняют общество и нашу жизнь.

О лекционном спикере

Александр Фокин — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИЦ прикладной истории РАНХиГС и эксперт в области советской социальной политики и городской культуры. Он является автором нескольких книг и публикаций, а также ведет телеграм-канал USSResearch.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

Александр Фокин. Коммуналки и панельки: как жилье переделало общество

Октябрь
24 октября пятница
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

