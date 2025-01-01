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Александр Фисейский
Билеты от 300₽
Киноафиша Александр Фисейский

Александр Фисейский

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 300 ₽

Фотографии

Александр Фисейский

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
А. Шостакович, Г. Свиридов. Хоровая капелла России им А.А. Юрлова, Г. Дмитряк
28 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
16+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
29 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Проект «На сцене». От хитов Раймонда Паулса до Scorpions
12+
Классическая музыка Рок
Проект «На сцене». От хитов Раймонда Паулса до Scorpions
5 августа в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2200 ₽
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