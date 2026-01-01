Александр Фисейский: Орган в Капелле

Александр Фисейский — талантливый органист и заслуженный артист России. Он завершил обучение в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по специальностям «фортепиано» и «орган». Являясь солистом Московской государственной академической филармонии и профессором Российской академии музыки имени Гнесиных, он ведет многогранную творческую деятельность как исполнитель, педагог и исследователь.

Творческий путь

Фисейский выступал со многими известными оркестрами и солистами, среди которых такие мастера, как Валерий Гергиев и Евгений Федосеев. Его музыкантская карьера охватывает более чем 30 стран, включая участие в крупнейших музыкальных фестивалях. Он выпустил более 40 грампластинок и компакт-дисков, среди которых записи произведений современных композиторов.

Посвящение Баху

Значительная часть творчества Александра Фисейского связана с И.С. Бахом. Он посвятил своему первому сольному концерту произведения этого великого композитора и неоднократно исполнял цикл его органных сочинений. В 2000 году в честь 250-летия со дня смерти Баха Фисейский провел уникальные концерты в Дюссельдорфе, в рамках которых исполнил все его органные произведения в течение одного дня, проведя за инструментом почти 19 часов. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов планеты.

Концертная деятельность

Сольные концерты Фисейского проходили в Берлине, Мюнхене, Париже и других европейских городах. В 2009-2010 годах он выступал с Гнесинским барочным оркестром, исполняя все концерты Г.Ф. Генделя к 250-летию композитора.

Педагогическая работа

Александр Фисейский активно совмещает концертную деятельность с преподаванием, руководя кафедрой органа и клавесина в Российской академии музыки имени Гнесиных. Он проводит мастер-классы и лекции в ведущих консерваториях мира, включая лондонскую и венскую, и участвует в жюри международных органных конкурсов.

Фестивали и просветительская работа

Фисейский также стал инициатором международных фестивалей органной музыки в России и долгое время возглавлял фестиваль в Днепропетровске. С 2005 года он проводит фестиваль «Девять веков органа» в Концертном зале имени П.И. Чайковского.