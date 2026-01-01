Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Фисейский. Орган
Киноафиша Александр Фисейский. Орган

Александр Фисейский. Орган

6+
Возраст 6+

О концерте

Александр Фисейский: Орган в Капелле

Александр Фисейский — талантливый органист и заслуженный артист России. Он завершил обучение в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по специальностям «фортепиано» и «орган». Являясь солистом Московской государственной академической филармонии и профессором Российской академии музыки имени Гнесиных, он ведет многогранную творческую деятельность как исполнитель, педагог и исследователь.

Творческий путь

Фисейский выступал со многими известными оркестрами и солистами, среди которых такие мастера, как Валерий Гергиев и Евгений Федосеев. Его музыкантская карьера охватывает более чем 30 стран, включая участие в крупнейших музыкальных фестивалях. Он выпустил более 40 грампластинок и компакт-дисков, среди которых записи произведений современных композиторов.

Посвящение Баху

Значительная часть творчества Александра Фисейского связана с И.С. Бахом. Он посвятил своему первому сольному концерту произведения этого великого композитора и неоднократно исполнял цикл его органных сочинений. В 2000 году в честь 250-летия со дня смерти Баха Фисейский провел уникальные концерты в Дюссельдорфе, в рамках которых исполнил все его органные произведения в течение одного дня, проведя за инструментом почти 19 часов. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов планеты.

Концертная деятельность

Сольные концерты Фисейского проходили в Берлине, Мюнхене, Париже и других европейских городах. В 2009-2010 годах он выступал с Гнесинским барочным оркестром, исполняя все концерты Г.Ф. Генделя к 250-летию композитора.

Педагогическая работа

Александр Фисейский активно совмещает концертную деятельность с преподаванием, руководя кафедрой органа и клавесина в Российской академии музыки имени Гнесиных. Он проводит мастер-классы и лекции в ведущих консерваториях мира, включая лондонскую и венскую, и участвует в жюри международных органных конкурсов.

Фестивали и просветительская работа

Фисейский также стал инициатором международных фестивалей органной музыки в России и долгое время возглавлял фестиваль в Днепропетровске. С 2005 года он проводит фестиваль «Девять веков органа» в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

 

Купить билет на концерт Александр Фисейский. Орган

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
16 апреля четверг
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
29 мая в 19:10 Поправка
от 750 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
27 февраля в 19:00 Суарэ
от 1200 ₽
Рояль в темноте. Рок под звездами
0+
Классическая музыка
Рояль в темноте. Рок под звездами
13 марта в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше