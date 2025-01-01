Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Билеты
О концерте
Билеты от 0₽
Киноафиша
Александр Филин
Александр Филин
12+
поп
Возраст
12+
Билеты от 0₽
О концерте
Развернуть
В ролях
Филин А
Купить билет на концерт Александр Филин
Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря
пятница
20:00
Stereopeople
Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
A Pilgrim's Solace. Елене Гвритишвили, сопрано
26 февраля в 19:00
Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
8 января в 21:00
Мзиани
от 1290 ₽
6+
Рок
Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
8 марта в 17:30
Standup Café
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667