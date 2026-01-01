Александр Ф. Скляр в Союзе композиторов

Александр Ф. Скляр — не только артист, но и философ, воин и поэт. Он является основателем и бессменным лидером знаменитой группы «ВА-БАНКЪ», а также организатором фестиваля и движения «Учитесь плавать».

Музыкальный стиль

Музыка Скляра — это уникальный сплав различных стилей и направлений: от рока до кабаре. В своей творческой манере он мастерски исполняет песни таких легенд, как Вертинский, Утесов, Высоцкий и Алеша Димитриевич. Его творчество сочетает в себе ритмичную энергию рока и лирические баллады, а также уличный романс.

Авторские программы и книги

Скляр является ведущим авторских программ на телеканале «Культура», таких как «РОКовые ночи», а также «Другое кино. Страх» и «Другое кино. Космос» на телеканале ТВ3. На канале «Дождь» он ведет программу «Фрагменты».

Кроме того, он автор книги «В поисках Эльдорадо», в которую вошли избранные тексты песен, стихи, проза и редкие фотографии из его семейного архива. Также он написал детские книги о приключениях Петровича и Патапума.

Звук и экран

Голосом Скляра озвучены книги таких авторов, как Миямото Мусаси, Лао Цзы, Кафка, Сорокин, Ерофеев и Пелевин. Его работы в кино включают фильмы «Закрытые пространства», «Последняя репродукция», «МУР есть МУР» и «День Победы».

Творчество и вдохновение

Творчество Александра Ф. Скляра — это биографическая книга, где каждый рассказ посвящён своей теме. Его музыкальные композиции и литературные произведения вдохновляют множество зрителей и читателей, делая его важной фигурой в современном искусстве.