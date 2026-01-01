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Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»
Киноафиша Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ» в Санкт-Петербурге

Александр Ф. Скляр, лидер знаменитой группы «Ва-Банкъ» и автор множества хитов, приглашает вас на уникальный концерт. Это событие обещает стать незабываемым благодаря сочетанию джаза и рок-музыки, которое привлечет как любителей джаза, так и поклонников его творчества.

Скляр известен своей эксцентричностью и мощной энергетикой. Его музыкальный стиль представляет собой интересное смешение народных песен, московского фольклора, а также пронзительных любовных и приключенческих лирических произведений. В этом концерте вы сможете насладиться не только уже известными хитами, но и новыми интересными интерпретациями любимых композиций.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!

Купить билет на концерт Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

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Октябрь
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