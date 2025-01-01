Меню
Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»
Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»: клубный концерт легендарного коллектива

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге приглашает зрителей на уникальный клубный концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ». Этот легендарный коллектив известен своим уникальным стилем, смешивающим элементы джаза, шансона и рок-музыки.

Знакомство с артистами

Александр Ф. Скляр – один из самых харизматичных исполнителей нашей эпохи. Его глубокий голос и эмоциональная подача делают каждое выступление незабываемым. «Ва-Банкъ» — это коллектив, который способен создать атмосферу истинного музыкального общения. Вместе они дарят зрителям не только музыку, но и настоящие эмоции.

Что можно ожидать на концерте

В программе концерта – любимые хиты, а также новые композиции, которые уже успели полюбиться публике. Атмосфера джаз-клуба создаст прекрасное настроение, способствуя полному погружению в мир музыки и искусства.

Интересные факты

«Ва-Банкъ» был основан в начале 1990-х и за время существования успел завоевать любовь зрителей по всей стране. Группа активно сотрудничает с известными музыкантами и участвует в различных музыкальных фестивалях. Они являются одной из немногих команд, которые успешно соединяют традиции джаза с современными музыкальными течениями.

Не упустите возможность стать частью музыкального события! Вас ждут яркие эмоции и незабываемая атмосфера, которую можно ощутить только в джаз-клубе Игоря Бутмана.

