Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»
Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Клубный концерт легендарного коллектива «Александр Ф. Скляр и „Ва-Банкъ“

21 ноября в одном из самых уютных клубов города состоится долгожданный концерт группы «Ва-Банкъ», возглавляемой знаменитым Александром Ф. Скляром. Это событие привлечет внимание всех любителей живой музыки и ценителей русского рока.

Что ожидает зрителей?

На концерте прозвучат самые известные хиты группы, такие как «Моя мечта», «Корабли» и многие другие. В программе запланированы также новые композиции, которые уже успели завоевать сердца слушателей. Общая атмосфера вечера обещает быть пронизанной энергией, харизмой и, конечно, талантами участников.

Интересные факты о группе

Группа «Ва-Банкъ» была основана в 1990 году и с тех пор успела занять прочное место на гастрольной карте России. За время своего существования коллектив выпустил множество альбомов, а сам Скляр стал не только популярен, но и считается одним из лучших исполнителей русского шансона.

Где и когда?

Концерт состоится 21 ноября в 19:00. Место проведения — уютный клуб в центре города, продуманный до мелочей для создания идеальной атмосферы.

Приходите и погружайтесь в мир музыки, который создаст Александр Ф. Скляр и его команда. Это шоу — не просто концерт, а настоящая приятная встреча старых друзей, где каждый сможет насладиться любимыми мелодиями!

2 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

