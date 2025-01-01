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Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»
Киноафиша Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Клубный концерт легендарного коллектива Александра Ф. Скляра в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Александром Ф. Скляром и группой «Ва-Банкъ» в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием для всех ценителей живого звука и джазовой импровизации.

О спектакле

Александр Ф. Скляр — не только выдающийся вокалист, но и харизматичный лидер коллектива «Ва-Банкъ». Группа, основанная в 1992 году, завоевала сердца поклонников благодаря уникальному стилю, который сочетает элементы рок-музыки и джаза. Их творчество отличается не только музыкальной сложностью, но и глубокими текстами, которые затрагивают важные социальные и человеческие темы.

Что вас ждет на концерте?

В программе вечера — лучшие хиты группы, а также новые композиции, которые уже успели завоевать признание критиков. Зрители смогут насладиться живым исполнением, проникнуться атмосферой джаза и, возможно, стать свидетелями неожиданных музыкальных экспериментов.

Интересные факты

  • Группа «Ва-Банкъ» известна своими запоминающимися выступлениями на международных фестивалях, включая Jazz Fest в Ницце.
  • Александр Ф. Скляр — лауреат многих музыкальных премий, включая «Золотой граммофон».
  • Джаз-клуб Игоря Бутмана — одно из самых популярных мест для любителей джаза в Санкт-Петербурге, где регулярно выступают как российские, так и зарубежные музыканты.

Не пропустите!

Концерт состоится [дата и время]. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Убедитесь, что вы не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ»

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