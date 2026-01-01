Оповещения от Киноафиши
Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ»
16+
О концерте

Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ» в Санкт-Петербурге

В клубе «Jagger» состоится концерт Александра Ф. Скляра и его группы «Ва-банкъ». Это уникальная возможность наслаждаться живым исполнением музыки, которая объединяет в себе элементы русского рока и авторской песни. Скляр, известный своей харизмой и мощным голосом, представит зрителям как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты.

О артисте

Александр Ф. Скляр — одно из ярких имен российской музыки. Его карьера началась в 1980-х, когда он создал группу «Ва-банкъ». С тех пор сквозь года пронеслась музыка, полная искренности и глубоких эмоций. Скляр всегда умел находить общий язык с публикой, а его концерты привлекают внимание не только поклонников рока, но и всех любителей хорошей музыки.

Что ожидать на концерте

На концерте можно ожидать не только традиционные рока-произведения, но и элементы театрального представления. Программа включает в себя множество оригинальных аранжировок и интересных интерпретаций. Это будет завораживающее событие, где голос Скляра и виртуозное исполнение музыкантов создадут уникальную атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Интерактивное и яркое шоу, неповторимая энергетика и живое исполнение не оставят равнодушными никого.

Март
15 марта воскресенье
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

