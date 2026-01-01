Александр Еловских. Откровенность

Концерт Александра Еловских в Екатеринбурге

Сольный концерт российского певца и композитора Александра Еловских с программой «Откровенность» состоится в Екатеринбурге. Этот артист известен своим уникальным стилем и глубокими текстами, которые затрагивают самые сокровенные чувства.

Александр Еловских, родившийся 17 мая 1984 года в Березовском Свердловской области, является не только исполнителем, но и талантливым композитором и музыкальным продюсером. Его творчество включает в себя разнообразные жанры, что делает каждое выступление особенным и запоминающимся.

Не упустите шанс посетить этот концерт, который обещает быть насыщенным эмоциями и музыкальными открытиями. Погружение в мир музыки Еловских всегда оставляет яркие впечатления!