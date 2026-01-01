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Александр Еловских. Откровенность
Киноафиша Александр Еловских. Откровенность

Александр Еловских. Откровенность

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Александра Еловских в Екатеринбурге

Сольный концерт российского певца и композитора Александра Еловских с программой «Откровенность» состоится в Екатеринбурге. Этот артист известен своим уникальным стилем и глубокими текстами, которые затрагивают самые сокровенные чувства.

Александр Еловских, родившийся 17 мая 1984 года в Березовском Свердловской области, является не только исполнителем, но и талантливым композитором и музыкальным продюсером. Его творчество включает в себя разнообразные жанры, что делает каждое выступление особенным и запоминающимся.

Не упустите шанс посетить этот концерт, который обещает быть насыщенным эмоциями и музыкальными открытиями. Погружение в мир музыки Еловских всегда оставляет яркие впечатления!

Купить билет на концерт Александр Еловских. Откровенность

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В других городах
Сентябрь
18 сентября пятница
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

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