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Александр Эгромжан
Киноафиша Александр Эгромжан

Александр Эгромжан

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Александром Эгромжаном в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальное событие, которое состоится в этом месяце! На сцене выступит Александр Эгромжан — талантливый артист, автор песен и композитор, который уже завоевал сердца зрителей своей неподражаемой музыкой.

Кто такой Александр Эгромжан?

Александр — не просто музыкант, но и бывший артист цирка, который исполнял номера воздушного гимнастика и эквилибристики. Его опыт в цирковом искусстве придает его выступлениям уникальную динамику и эмоциональную глубину.

Почему стоит посетить спектакль?

Музыка Александра Эгромжана — это откровение для тех, кто чувствует сердцем. Его стихи и мелодии наполнены глубоким смыслом и способными затронуть самые сокровенные чувства. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящая встреча с искусством, где зрители могут ощутить целебную силу музыки.

Что ожидать на концерте?

На спектакле вы сможете услышать как уже известные хиты, так и новые композиции, которые Александр написал сам. Его уникальный стиль и неподражаемая манера исполнения создадут атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и родное.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Следите за анонсами и готовьтесь к погружению в мир музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1500 ₽
Челябинск, 21 октября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 1500 ₽

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