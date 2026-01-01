Александр Эгромжан с программой «Монолог»

Сердечные мелодии от Александра Эгромжана

Романтик современной эстрады, автор и певец Александр Эгромжан исполнит свои самые пронзительные песни о любви. Программа «Монолог» станет не просто живым концертом, но и откровенным рассказом о настоящих чувствах – через музыку и во всеуслышание.

Песни Александра Эгромжана, такие как «Люби», «Держи меня земля», «Падаю», «Туман», «Это было красиво», уже завоевали популярность и стали хитами. Их можно услышать на федеральных радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах.

Особенно стоит отметить дуэт с заслуженной артисткой России Зарой – «Дожди над Ленинградом», который занял достойные позиции в хит-парадах. Также песня «Это было красиво» в исполнении Людмилы Соколовой покорила сердца миллионов слушателей.

Александр не только поет, но и сам пишет тексты и музыку к своим композициям. Его музыкальная карьера началась в 2018 году с выпуска сольного альбома «11». На программе «Монолог» зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и новыми идеями и свежими песнями артиста.