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Александр Эгромжан с программой «Монолог»
Киноафиша Александр Эгромжан с программой «Монолог»

Александр Эгромжан с программой «Монолог»

6+
Возраст 6+

О концерте

Сердечные мелодии от Александра Эгромжана

Романтик современной эстрады, автор и певец Александр Эгромжан исполнит свои самые пронзительные песни о любви. Программа «Монолог» станет не просто живым концертом, но и откровенным рассказом о настоящих чувствах – через музыку и во всеуслышание.

Песни Александра Эгромжана, такие как «Люби», «Держи меня земля», «Падаю», «Туман», «Это было красиво», уже завоевали популярность и стали хитами. Их можно услышать на федеральных радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах.

Особенно стоит отметить дуэт с заслуженной артисткой России Зарой – «Дожди над Ленинградом», который занял достойные позиции в хит-парадах. Также песня «Это было красиво» в исполнении Людмилы Соколовой покорила сердца миллионов слушателей.

Александр не только поет, но и сам пишет тексты и музыку к своим композициям. Его музыкальная карьера началась в 2018 году с выпуска сольного альбома «11». На программе «Монолог» зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и новыми идеями и свежими песнями артиста.

Купить билет на концерт Александр Эгромжан с программой «Монолог»

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В других городах
Сентябрь
Декабрь
23 сентября среда
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2200 ₽
10 декабря четверг
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2000 ₽

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