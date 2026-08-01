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Александр Эгромжан. Концерт на корабле
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Киноафиша Александр Эгромжан. Концерт на корабле

Александр Эгромжан. Концерт на корабле

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Александра Эгромжана на теплоходе

На теплоходе «РИО-1» пройдет уникальный концерт с участием талантливого исполнителя Александра Эгромжана. Это мероприятие создаст атмосферу камерного выступления на фоне живописных видов реки.

Концерт пройдет на открытой палубе корабля, что обеспечит зрителям непринужденную обстановку и возможность насладиться музыкой вживую, вдали от городской суеты.

Александр Эгромжан известен своим уникальным стилем и глубокими композициями, и этот концерт станет незабываемым событием для его поклонников. Убедитесь, что не пропустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Александр Эгромжан. Концерт на корабле

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Август
19 августа среда
18:30
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51

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