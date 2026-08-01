Александр Эгромжан. Концерт на корабле

На теплоходе «РИО-1» пройдет уникальный концерт с участием талантливого исполнителя Александра Эгромжана. Это мероприятие создаст атмосферу камерного выступления на фоне живописных видов реки.
Концерт пройдет на открытой палубе корабля, что обеспечит зрителям непринужденную обстановку и возможность насладиться музыкой вживую, вдали от городской суеты.
Александр Эгромжан известен своим уникальным стилем и глубокими композициями, и этот концерт станет незабываемым событием для его поклонников. Убедитесь, что не пропустите возможность стать частью этого музыкального вечера!