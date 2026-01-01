Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Эгромжан. Концерт к Дню рождения
Киноафиша Александр Эгромжан. Концерт к Дню рождения

Александр Эгромжан. Концерт к Дню рождения

6+
Возраст 6+

О концерте

Специальная программа к Дню Рождения Александра Эгромжана в Петербурге

11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет концерт Александра Эгромжана, приуроченный к его Дню рождения. Этот талантливый артист, известный своими пронзительными песнями о любви, подготовил особую программу, которая станет не только живым выступлением, но и откровением о настоящих чувствах через музыку.

Александр Эгромжан – романтик современной эстрады. Его хиты, такие как «Люби», «Держи меня земля», «Падаю», «Туман» и «Это было красиво», уже завоевали сердца слушателей и занимают вершины хит-парадов. Дуэт с известной артисткой Зарой «Дожди над Ленинградом» также приобрел популярность на радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах.

Примечательно, что до начала своей музыкальной карьеры в 2018 году, когда вышел его сольный альбом «11», Александр был блестящим эквилибристом, покорявшим цирковые арены в России и за рубежом. Его песни затрагивают вечные темы любви и искренности, вызывая эмоции «до мурашек».

На предстоящем концерте зрителей ждут не только любимые композиции, но и новые творения артиста. Присоединяйтесь к празднованию и поздравим Александра с Днем рождения!

Купить билет на концерт Александр Эгромжан. Концерт к Дню рождения

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
12 ноября четверг
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 2800 ₽

В ближайшие дни

ВИА Синяя птица
6+
Эстрада

ВИА Синяя птица

6 января в 18:00 Дом молодежи «Царскосельский»
от 1800 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

15 августа в 17:00 Поправка
от 290 ₽
«Песни нашего века» с программой «Диалог у новогодней ёлки»
6+
Эстрада

«Песни нашего века» с программой «Диалог у новогодней ёлки»

22 декабря в 19:00 У Финляндского
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше