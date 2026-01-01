Александр Эгромжан. Концерт к Дню рождения

Специальная программа к Дню Рождения Александра Эгромжана в Петербурге

11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет концерт Александра Эгромжана, приуроченный к его Дню рождения. Этот талантливый артист, известный своими пронзительными песнями о любви, подготовил особую программу, которая станет не только живым выступлением, но и откровением о настоящих чувствах через музыку.

Александр Эгромжан – романтик современной эстрады. Его хиты, такие как «Люби», «Держи меня земля», «Падаю», «Туман» и «Это было красиво», уже завоевали сердца слушателей и занимают вершины хит-парадов. Дуэт с известной артисткой Зарой «Дожди над Ленинградом» также приобрел популярность на радиостанциях и музыкальных ТВ-каналах.

Примечательно, что до начала своей музыкальной карьеры в 2018 году, когда вышел его сольный альбом «11», Александр был блестящим эквилибристом, покорявшим цирковые арены в России и за рубежом. Его песни затрагивают вечные темы любви и искренности, вызывая эмоции «до мурашек».

На предстоящем концерте зрителей ждут не только любимые композиции, но и новые творения артиста. Присоединяйтесь к празднованию и поздравим Александра с Днем рождения!