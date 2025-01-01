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Александр Доронин. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025
Билеты от 3800₽
Киноафиша Александр Доронин. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Александр Доронин. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Летние концерты фортепианной музыки в Доме культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки, которая продолжает международный культурный диалог. В 2025 году зрителей ждут выступления ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены.

Концертные даты и участники

На сцене Актового зала Дома культуры «ГЭС-2» выступят музыканты из разных уголков мира, в том числе:

  • Джордж Харлионо (Великобритания)
  • Рон Максим Хуанг (Германия)
  • Тео Сингх (Бразилия)
  • Чжинву Бэ (Южная Корея)
  • Фарук Калайджи (Турция)
  • Давид Хачатрян (Армения)
  • Александр Доронин (Россия)
  • Дмитрий Шишкин (Россия)
  • Кирилл Роговой (Россия)

Знакомьтесь с Александром Дорониным

Александр Доронин, родившийся в 2002 году, является одним из наиболее перспективных пианистов своего поколения. Он учился в Музыкальном училище имени Гнесиных под руководством Михаила Хохлова и Ольги Мартыновой. В настоящее время Александр продолжает свое обучение в Королевском музыкальном колледже в Лондоне в классе Дмитрия Алексеева.

Доронин — лауреат множества международных фортепианных конкурсов, включая конкурс «Щелкунчик» в Москве, Конкурс имени Антона Рубинштейна в Дюссельдорфе и фортепианный конкурс в Лионе. Он также стал призером Европейского конкурса пианистов в Бремене.

Александр выступал на известных концертных площадках Европы и Азии и является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова.

Не пропустите!

Летние концерты в Доме культуры «ГЭС-2» — это уникальная возможность насладиться фортепианной музыкой и познакомиться с талантливыми исполнителями со всего мира. Следите за анонсами и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
20:00 от 3800 ₽

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