Александр Доронин. Летний фортепианный фестиваль Pianissimo 2025

Дом культуры «ГЭС-2» в партнерстве с фестивалем Pianissimo представляет программу летних концертов фортепианной музыки, которая продолжает международный культурный диалог. В 2025 году зрителей ждут выступления ярких представителей нового поколения мировой фортепианной сцены.
На сцене Актового зала Дома культуры «ГЭС-2» выступят музыканты из разных уголков мира, в том числе:
Александр Доронин, родившийся в 2002 году, является одним из наиболее перспективных пианистов своего поколения. Он учился в Музыкальном училище имени Гнесиных под руководством Михаила Хохлова и Ольги Мартыновой. В настоящее время Александр продолжает свое обучение в Королевском музыкальном колледже в Лондоне в классе Дмитрия Алексеева.
Доронин — лауреат множества международных фортепианных конкурсов, включая конкурс «Щелкунчик» в Москве, Конкурс имени Антона Рубинштейна в Дюссельдорфе и фортепианный конкурс в Лионе. Он также стал призером Европейского конкурса пианистов в Бремене.
Александр выступал на известных концертных площадках Европы и Азии и является стипендиатом Фонда Владимира Спивакова.
Летние концерты в Доме культуры «ГЭС-2» — это уникальная возможность насладиться фортепианной музыкой и познакомиться с талантливыми исполнителями со всего мира. Следите за анонсами и не упустите шанс стать частью этого музыкального события!