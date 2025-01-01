Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 0₽
Киноафиша Александр Домогаров. Музыкальный спектакль «Вертинский»

Александр Домогаров. Музыкальный спектакль «Вертинский»

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Глубокое театральное погружение в мир великого поэта 

Театр эстрады приглашает зрителей на музыкальный спектакль «Вертинский», в котором главную роль исполняет талантливый Александр Домогаров. Это произведение посвящено жизни и творчеству одного из самых ярких представителей русской поэзии и музыки XX века — Александра Вертинского.

О спектакле

«Вертинский» — это не просто биография, а глубокое погружение в мир чувств и переживаний поэта. Спектакль сочетает в себе элементы драмы и музыки, что позволяет зрителям лучше понять личность и творчество Вертинского. Зрители смогут насладиться известными песнями, которые стали символом эпохи.

Интересные факты

  • Александр Вертинский был не только поэтом, но и выдающимся исполнителем, который покорил сердца многих людей своими лирическими произведениями.
  • Спектакль включает в себя не только его знаменитые песни, но и оригинальные тексты, написанные специально для этого проекта.
  • Александр Домогаров, известный своей харизмой и талантом, привносит в роль Вертинского уникальную интерпретацию, что делает спектакль особенно запоминающимся.

Заключение

Спектакль «Вертинский» — это шанс увидеть жизнь неординарного человека через призму его поэзии и музыки. Приходите и откройте для себя мир, полный чувств и вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 декабря
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

В ближайшие дни

Саундтрек-шоу. Интерстеллар, Игра Престолов, Хроники Нарнии, Амели
12+
Неоклассика
Саундтрек-шоу. Интерстеллар, Игра Престолов, Хроники Нарнии, Амели
15 августа в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Слушая культуру: Русская классика
12+
Классическая музыка
Слушая культуру: Русская классика
5 сентября в 20:00 Digital Art Центр «Внутришоу»
от 4800 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
27 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше