Спектакль Александр Домогаров. Музыкальный спектакль «Вертинский»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-драматический спектакль «Вертинский», посвященный 135-летию со дня рождения великого русского шансонье. Этот проект погружает зрителей в мир джаза и поэзии, раскрывая захватывающую историю жизни Александра Вертинского.
Спектакль выполнен в джазовых аранжировках и представлен в двух актах. На сцене развиваются три линии: драматическая игра Александра Домогарова, пластические миниатюры Андрея Кислицина и музыкальное сопровождение джазового квартета Евгения Борца. Эти линии переплетаются, создавая эффект многослойного повествования.
Александр Вертинский, известный как «последняя звезда Серебряного века», прошел путь от московских полуподпольных увеселительных заведений до концертов в знаменитом «Карнеги-холле». Его жизненный путь включает долгие годы эмиграции через Константинополь, Париж, Нью-Йорк и Шанхай, прежде чем он вернулся на родину.
Спектакль сопровождает джазовый квартет под руководством Евгения Борца, в состав которого входят:
Не упустите возможность увидеть этот неповторимый спектакль, который сочетает в себе музыку, драму и визуальное искусство!