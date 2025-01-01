Спектакль Александр Домогаров. Музыкальный спектакль «Вертинский»

Музыкально-драматический спектакль «Вертинский» на сцене Театра Эстрады

Приглашаем вас на уникальный музыкально-драматический спектакль «Вертинский», посвященный 135-летию со дня рождения великого русского шансонье. Этот проект погружает зрителей в мир джаза и поэзии, раскрывая захватывающую историю жизни Александра Вертинского.

О спектакле

Спектакль выполнен в джазовых аранжировках и представлен в двух актах. На сцене развиваются три линии: драматическая игра Александра Домогарова, пластические миниатюры Андрея Кислицина и музыкальное сопровождение джазового квартета Евгения Борца. Эти линии переплетаются, создавая эффект многослойного повествования.

История Вертинского

Александр Вертинский, известный как «последняя звезда Серебряного века», прошел путь от московских полуподпольных увеселительных заведений до концертов в знаменитом «Карнеги-холле». Его жизненный путь включает долгие годы эмиграции через Константинополь, Париж, Нью-Йорк и Шанхай, прежде чем он вернулся на родину.

Исполнители

Спектакль сопровождает джазовый квартет под руководством Евгения Борца, в состав которого входят:

Евгений Борец — рояль

Сергей Хутас — контрабас

Дмитрий Власенко — ударные, перкуссия

Павел Скорняков — альт-саксофон, сопрано-саксофон, флейта

Не упустите возможность увидеть этот неповторимый спектакль, который сочетает в себе музыку, драму и визуальное искусство!