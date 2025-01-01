Лекция о театре в лектории «Прямая речь»

Спектакль Юрия Бутусова «Сын» стал переломным моментом в карьере актера Александра Девятьярова. Эта работа не только подарила ему свободу творчества, но и значительно увеличила его популярность как в Москве, так и за ее пределами.

Творческий путь и достижения

Сегодня Александр радует зрителей в театре «Пространство Внутри», где в центре внимания сложные взаимоотношения великих поэтов — Блока и Белого. В его профессиональной копилке несколько наград, включая престижную «Золотую маску».

О чем будем говорить

На встрече с зрителями актер и композитор поделится своим опытом работы с современными театральными режиссерами. Мы обсудим, как на сцене появляются сильные образы, какую роль играет музыка в спектакле и почему театры продолжают привлекать зрителей.

Ценность театра

Александр Девятьяров уверен: «Театр должен попадать в человека, должен что-то в нем менять, заставлять его думать. Иначе зачем это все? Когда зал аплодирует, это ясно — театру нужна публика. Искусство всегда касается высоких тем, и если люди идут в театр, значит, им это важно».

Приглашение к встрече

Приходите, чтобы открыть для себя мир одной из самых ярких театральных звезд нашего времени. Это будет вечер откровенных размышлений о жизни, театре и вдохновении.

О лектории

Александр Девятьяров — актер театра и кино, музыкант, педагог, выпускник Школы-студии МХАТ. В его репертуаре роли в РАМТ, Театре Наций и театре «Пространство Внутри». Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за роль в спектакле Юрия Бутусова «Сын» (2022).

Информация о мероприятии:

Рекомендуемый возраст: 16+

16+ Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.