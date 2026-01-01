Оповещения от Киноафиши
Александр Демидов (Квартет И) и группа Демидовband
Билеты от 2500₽
Александр Демидов (Квартет И) и группа Демидовband

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Александра Демидова и группы Демидовband в Lюstra Bar

Заслуженный артист России Александр Демидов, известный по проекту «Квартет И», вместе с группой Демидовband приглашают вас на уникальный концерт в Lюstra Bar. Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и музыки.

Программа концерта

В программе концерта — проверенные временем хиты, новые песни, стихи и отрывки из рассказов. Особое внимание будет уделено монологам из спектаклей «Квартета И», которые позволят зрителям лучше узнать творческий мир артиста.

Вопросы зрителей

На концерте у зрителей будет возможность задать вопросы Александру Демидову. Это создаст уникальную атмосферу взаимодействия между артистом и публикой.

Для кого это событие

Концерт призван привлечь не только преданных поклонников театра и музыки, но и любителей нестандартных форм творчества. Вас ждет вечер, полный эмоций и вдохновения!

Март
22 марта воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 2500 ₽

