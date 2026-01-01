БеспринцЫпные чтения с Александром Цыпкиным в Москве

В Центральном Доме актёра состоится уникальное событие: популярный автор Александр Цыпкин представит программу «БеспринцЫпные чтения. Версия будущего». В рамках вечера писатель прочитает новые рассказы, которые поднимают актуальные вопросы о будущем.

Зрители смогут взглянуть на завтрашний день с детским любопытством и легкостью, обойдясь без драматичных сюжетов и заезженных клише. «Хочу посмотреть на будущее в веселом формате», — говорит Цыпкин. «Есть четыре сценария: мы либо сами себя уничтожим, либо столкнёмся с экологической катастрофой, либо искусственный интеллект поработит нас, либо инопланетяне придут с недобрыми намерениями. Мы не верим в будущее! А «БеспринцЫпные чтения» верят. Или, по крайней мере, пытаются над этим посмеяться».

Этот вечер будет отличной возможностью для всех желающих узнать, как современные художники и авторы ищут позитивные решения для завтрашнего дня. Приходите и разделите с нами эту увлекательную тему!