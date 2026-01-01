Оповещения от Киноафиши
Александр Буйнов
Билеты от 4000₽
Киноафиша Александр Буйнов

Александр Буйнов

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте

Концерт Александра Буйнова в Lюstra Bar

28 марта в Lюstra Bar пройдет эксклюзивный концерт народного артиста России Александра Буйнова. Это уникальная возможность услышать живые исполнения его легендарных хитов!

О артисте

Александр Буйнов — это не просто имя на сцене. Он является эталоном вокала, энергии и сценического мастерства. За свою карьеру артист завоевал сердца миллионов поклонников эстрадной музыки. Его живые выступления отличаются мощным голосом и харизматичной подачей, что делает каждое шоу незабываемым.

Что вас ждет на концерте

На концерте вы сможете насладиться не только хитами Буйнова, но и атмосферой дружелюбия и творчества, которая царит на его выступлениях. Если вы цените качественное вокальное исполнение и живое искусство, это событие точно для вас!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Александр Буйнов

Помощь с билетами
Март
29 марта воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 4000 ₽

