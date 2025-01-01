Меню
Александр Буйнов
Александр Буйнов

Возраст 18+
О концерте

Зажигательный вечер с Александром Буйновым в баре Petter

Александр Буйнов — народный артист России, известный своими незабываемыми композициями. Среди его хитов можно услышать такие яркие песни, как «Падают листья», «Бродячие артисты», «Я пришел к тебе совсем» и многие другие.

Неповторимая атмосфера

Приготовьтесь к самой яркой и зажигательной программе для всех влюбленных! Во время вечера вы сможете насладиться любимыми мелодиями, а также услышать премьерные песни от легендарного артиста.

Танцы и веселье

Не упустите возможность танцевать вместе с вашим любимым человеком, погружаясь в прекрасные звуки живого исполнения. Эта встреча подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу, которую не удастся забыть!

Локация

Приходите в бар Petter, чтобы разделить этот чудесный вечер с Александром Буйновым. До встречи на концерте!

Март
24 марта вторник
19:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

