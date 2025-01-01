Античные чудовища в мифах и искусстве: лекция Александра Бутягина

Страхи всегда были неотъемлемой частью человеческой жизни. Чем ближе вы находитесь к своей жизни, тем более очевидным становится, что страхи могут поджидать за любым углом. В древнегреческой мифологии эти страхи обрели осязаемые формы в образе устрашающих чудовищ.

Мифы и монстры

Фантазия греков подарила миру множество мифических существ, каждое из которых могло наводить страх своим необычным обликом. Так, морякам на бурном море угрожали морской дракон Кетос и внушающая ужас Сцилла.

На суше путникам ставили препятствия таинственный Сфинкс и могучие грифоны. В лесах скрывались хитрые кентавры, а козлоногий бог Пан мог внушить человеку панический ужас.

Мифы также рассказывают о гигантских драконах, охраняющих священные сокровища, и Минотавре, затаившемся в закоулках чужих городов. Чудовищная Химера была ответственной за огненные разрушения, а страшный пёс Цербер охранял вход в мир мёртвых, символизируя неотвратимость смерти.

Герои против чудовищ

На этой лекции вы сможете узнать о том, как греческие герои одолевают античных чудовищ. Возможно, каждый из нас способен стать таким героем, который сможет справиться со своими страхами.

О лекторе

Лекцию проведёт Александр Бутягин, заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа. Он является ответственным секретарем Императорской археологической комиссии Эрмитажа и преподавателем кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.