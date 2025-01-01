Страхи всегда были неотъемлемой частью человеческой жизни. Чем ближе вы находитесь к своей жизни, тем более очевидным становится, что страхи могут поджидать за любым углом. В древнегреческой мифологии эти страхи обрели осязаемые формы в образе устрашающих чудовищ.
Фантазия греков подарила миру множество мифических существ, каждое из которых могло наводить страх своим необычным обликом. Так, морякам на бурном море угрожали морской дракон Кетос и внушающая ужас Сцилла.
На суше путникам ставили препятствия таинственный Сфинкс и могучие грифоны. В лесах скрывались хитрые кентавры, а козлоногий бог Пан мог внушить человеку панический ужас.
Мифы также рассказывают о гигантских драконах, охраняющих священные сокровища, и Минотавре, затаившемся в закоулках чужих городов. Чудовищная Химера была ответственной за огненные разрушения, а страшный пёс Цербер охранял вход в мир мёртвых, символизируя неотвратимость смерти.
На этой лекции вы сможете узнать о том, как греческие герои одолевают античных чудовищ. Возможно, каждый из нас способен стать таким героем, который сможет справиться со своими страхами.
Лекцию проведёт Александр Бутягин, заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа. Он является ответственным секретарем Императорской археологической комиссии Эрмитажа и преподавателем кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.