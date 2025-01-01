Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Бутягин. Античные чудовища в мифах и искусстве
Киноафиша Александр Бутягин. Античные чудовища в мифах и искусстве

Александр Бутягин. Античные чудовища в мифах и искусстве

6+
Возраст 6+

О выставке

Античные чудовища в мифах и искусстве: лекция Александра Бутягина

Страхи всегда были неотъемлемой частью человеческой жизни. Чем ближе вы находитесь к своей жизни, тем более очевидным становится, что страхи могут поджидать за любым углом. В древнегреческой мифологии эти страхи обрели осязаемые формы в образе устрашающих чудовищ.

Мифы и монстры

Фантазия греков подарила миру множество мифических существ, каждое из которых могло наводить страх своим необычным обликом. Так, морякам на бурном море угрожали морской дракон Кетос и внушающая ужас Сцилла.

На суше путникам ставили препятствия таинственный Сфинкс и могучие грифоны. В лесах скрывались хитрые кентавры, а козлоногий бог Пан мог внушить человеку панический ужас.

Мифы также рассказывают о гигантских драконах, охраняющих священные сокровища, и Минотавре, затаившемся в закоулках чужих городов. Чудовищная Химера была ответственной за огненные разрушения, а страшный пёс Цербер охранял вход в мир мёртвых, символизируя неотвратимость смерти.

Герои против чудовищ

На этой лекции вы сможете узнать о том, как греческие герои одолевают античных чудовищ. Возможно, каждый из нас способен стать таким героем, который сможет справиться со своими страхами.

О лекторе

Лекцию проведёт Александр Бутягин, заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа. Он является ответственным секретарем Императорской археологической комиссии Эрмитажа и преподавателем кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Купить билет на выставка Александр Бутягин. Античные чудовища в мифах и искусстве

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Театральный пролог
12+
Экскурсия
Театральный пролог
18 января в 18:00 Александринский театр
от 600 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
22 января в 16:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
19 декабря в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1250 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше