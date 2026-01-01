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Александр Бон. Музыка моей души. Бродский между строк
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Киноафиша Александр Бон. Музыка моей души. Бродский между строк

Александр Бон. Музыка моей души. Бродский между строк

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка души: концерт Александра Бона

Александр Бон — финалист и один из самых ярких участников проекта Голос-3. Его голос покоряет сердца с первых нот, а редкий тембр и широкий диапазон позволяют ему исполнять произведения самых различных жанров. Глубокий смысл, который артист вкладывает в каждое слово, делает каждое его выступление незабываемым.

Концерт Музыка моей души — это не просто музыкальное событие. Здесь зрители станут свидетелями экзистенциального пути героя, который проходит через внутренние смятения к тишине, принятию и ясности. Он сталкивается с любовью и потерей, страстью и одиночеством, страхом и прозрением. В финале он осознает главное: жизнь конечна, а значит, бесконечно драгоценна.

В ходе концерта песни превращаются в признания, паузы — в откровения, а строки И. Бродского, звучащие между номерами, постепенно складываются в единый смысловой пазл. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта!

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Ноябрь
3 ноября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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