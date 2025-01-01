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Александр Блок. Вечер поэзии при свечах
Киноафиша Александр Блок. Вечер поэзии при свечах

Спектакль Александр Блок. Вечер поэзии при свечах

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Поэтический вечер в театре «Неолира»

Приглашаем вас на уникальное литературное путешествие, которое проведет Антон Тарасов, художественный руководитель театра «Неолира». Вечер будет посвящён выдающемуся представителю русского символизма, чьи произведения обогатили нашу культуру.

Литературные шедевры Серебряного века

Стихи о Прекрасной Даме и пламенно-революционные строки поэмы «Двенадцать» создают уникальную атмосферу, пронизанную мощью и грустью, гневом и меланхолией. В конце XIX - начале XX века Россия переживала культурный ренессанс, позже названный «Серебряным веком». Этот период стал не только временем великих произведений, но и временем особого образа мышления, который объединил поэтов в единую плеяду звезд.

Антон Тарасов: проводник в мир поэзии

Антон Тарасов - не только талантливый чтец, но и человек с богатым жизненным опытом. Его психологическое образование и музыкальный талант, проявившийся в написании известных хитов, позволяют ему глубже прочувствовать и донести до зрителей чарующую глубину стихотворений русских классиков. Он также является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», получивших высокую оценку критиков.

Уникальная атмосфера и приятные сюрпризы

Вечер начнётся с увлекательной экскурсии по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, в сопровождении нежных звуков арфы. Каждый билет включает в себя чаепитие и угощение, а в конце вечера состоится розыгрыш книги.

Театр «Неолира» и его достижения

Лирико-драматический театр «Неолира», основанный в 2019 году, уже успел зарекомендовать себя на театральной сцене. В его репертуаре более ста мероприятий: поэтические вечера, концерты, стендапы и ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждое мероприятие театра дарит зрителям неповторимые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 500 ₽

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