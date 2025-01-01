Спектакль Александр Блок. Вечер поэзии при свечах

Приглашаем вас на уникальное литературное путешествие, которое проведет Антон Тарасов, художественный руководитель театра «Неолира». Вечер будет посвящён выдающемуся представителю русского символизма, чьи произведения обогатили нашу культуру.
Стихи о Прекрасной Даме и пламенно-революционные строки поэмы «Двенадцать» создают уникальную атмосферу, пронизанную мощью и грустью, гневом и меланхолией. В конце XIX - начале XX века Россия переживала культурный ренессанс, позже названный «Серебряным веком». Этот период стал не только временем великих произведений, но и временем особого образа мышления, который объединил поэтов в единую плеяду звезд.
Антон Тарасов - не только талантливый чтец, но и человек с богатым жизненным опытом. Его психологическое образование и музыкальный талант, проявившийся в написании известных хитов, позволяют ему глубже прочувствовать и донести до зрителей чарующую глубину стихотворений русских классиков. Он также является автором романа «Ирония фарта» и трёхтомника «Карельская сага», получивших высокую оценку критиков.
Вечер начнётся с увлекательной экскурсии по музею-квартире выдающегося русского архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, в сопровождении нежных звуков арфы. Каждый билет включает в себя чаепитие и угощение, а в конце вечера состоится розыгрыш книги.
Лирико-драматический театр «Неолира», основанный в 2019 году, уже успел зарекомендовать себя на театральной сцене. В его репертуаре более ста мероприятий: поэтические вечера, концерты, стендапы и ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждое мероприятие театра дарит зрителям неповторимые эмоции и впечатления.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!