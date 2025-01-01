Спектакль Александр Блок. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Антоном Тарасовым

Александр Блок - выдающийся представитель русского символизма, который принес в литературу уникальное сочетание эмоциональной мощи и глубокой грусти, гнева и меланхолии, нежнейшей лирики и страстной ярости. Его отстраненные от всего земного «Стихи о Прекрасной Даме» гармонично переплетаются с пламенно-революционными строками поэмы «Двенадцать». Как писал Корней Чуковский, «он действовал на читателей как луна на лунатиков».

Читает Антон Тарасов

В этом спектакле читает Антон Тарасов - художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он возьмет на себя роль штурмана и уведет зрителей в неизведанное литературное путешествие. Его чуткая натура, опыт и образованность, слитые с человечностью и искренностью, позволят раскрыть перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Музыка и литература

Хотя Антон имеет психологическое образование, оно не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотен известных хитов, его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Также он проявил себя как писатель, подарив миру роман «Ирония фарта», трёхтомник «Карельская сага» и другие произведения, получившие восторженные отзывы критиков и читателей.

Театр «НЕОЛИРА»

В 2019 году Антон основал театр «НЕОЛИРА». За это время в послужном списке театра накопилось более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Особое внимание стоит уделить ежегодному фестивалю «Белая ночь поэзии», который подчеркивает миссию театра.

Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» неизменно дарит зрителям эмоции, которые не смогут подарить никто другой. Пусть это будет вечер, насыщенный поэзией, музыкой и настоящими человеческими переживаниями.