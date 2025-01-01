Спектакль Александр Блок. Большой вечер поэзии

Александр Блок — выдающийся представитель русского символизма, который внес в литературу уникальное сочетание мощи и грусти, гнева и меланхолии, нежнейшей лирики и страстной ярости. Его отстраненные от всего земного
Стихи о Прекрасной Даме прекрасно гармонируют с пламенно-революционными строками поэмы
Двенадцать. Как отметил Корней Чуковский,
Он действовал на читателей как луна на лунатиков.
Чтение стихов Блока возглавит Антон Тарасов, художественный руководитель театра
Неолира. Его чуткая натура, умудренность и эрудированность, слитые с сочувствием и искренностью, позволят раскрыть перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.
Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотен известных хитов, а его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Тарасов нашел себя в литературе, подарив миру роман
Ирония фарта, трёхтомник
Карельская сага и другие книги, получившие восторженные отзывы критиков и читателей.
Неолира: новая веха в литературной жизни
Антон также основал театр
Неолира, став продюсером и организатором ежегодного фестиваля
Белая ночь поэзии. Лирико-драматический театр
Неолира был основан в 2019 году и за это время представил более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники.
Каждое мероприятие театра
Неолира дарит зрителям неповторимые эмоции, которые не сможет подарить никто другой. Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и насладиться чтением стихов Блока в исполнении талантливого Антона Тарасова!