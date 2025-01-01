Спектакль Александр Блок. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Александром Блоком и театром "Неолира"

Александр Блок — выдающийся представитель русского символизма, который внес в литературу уникальное сочетание мощи и грусти, гнева и меланхолии, нежнейшей лирики и страстной ярости. Его отстраненные от всего земного Стихи о Прекрасной Даме прекрасно гармонируют с пламенно-революционными строками поэмы Двенадцать . Как отметил Корней Чуковский, Он действовал на читателей как луна на лунатиков .

Читает Антон Тарасов

Чтение стихов Блока возглавит Антон Тарасов, художественный руководитель театра Неолира . Его чуткая натура, умудренность и эрудированность, слитые с сочувствием и искренностью, позволят раскрыть перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Многогранный талант Антона Тарасова

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотен известных хитов, а его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Тарасов нашел себя в литературе, подарив миру роман Ирония фарта , трёхтомник Карельская сага и другие книги, получившие восторженные отзывы критиков и читателей.

Театр Неолира : новая веха в литературной жизни

Антон также основал театр Неолира , став продюсером и организатором ежегодного фестиваля Белая ночь поэзии . Лирико-драматический театр Неолира был основан в 2019 году и за это время представил более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники.