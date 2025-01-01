Меню
Александр Блок. Большой вечер поэзии
Киноафиша Александр Блок. Большой вечер поэзии

Спектакль Александр Блок. Большой вечер поэзии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Литературное путешествие с Александром Блоком и театром "Неолира"

Александр Блок — выдающийся представитель русского символизма, который внес в литературу уникальное сочетание мощи и грусти, гнева и меланхолии, нежнейшей лирики и страстной ярости. Его отстраненные от всего земного Стихи о Прекрасной Даме прекрасно гармонируют с пламенно-революционными строками поэмы Двенадцать. Как отметил Корней Чуковский, Он действовал на читателей как луна на лунатиков.

Читает Антон Тарасов

Чтение стихов Блока возглавит Антон Тарасов, художественный руководитель театра Неолира. Его чуткая натура, умудренность и эрудированность, слитые с сочувствием и искренностью, позволят раскрыть перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Многогранный талант Антона Тарасова

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотен известных хитов, а его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Тарасов нашел себя в литературе, подарив миру роман Ирония фарта, трёхтомник Карельская сага и другие книги, получившие восторженные отзывы критиков и читателей.

Театр Неолира: новая веха в литературной жизни

Антон также основал театр Неолира, став продюсером и организатором ежегодного фестиваля Белая ночь поэзии. Лирико-драматический театр Неолира был основан в 2019 году и за это время представил более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники.

Каждое мероприятие театра Неолира дарит зрителям неповторимые эмоции, которые не сможет подарить никто другой. Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и насладиться чтением стихов Блока в исполнении талантливого Антона Тарасова!

